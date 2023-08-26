Байден заявил, что у него не было желания смотреть интервью Трампа Такеру Карлсону

Комментируя первые дебаты претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, американский лидер заявил, что их участники "много говорили", но не затрагивали серьезные вопросы

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что интервью, который дал журналисту Такеру Карлсону бывший американский лидер Дональд Трамп не вызвало у него желания с ним ознакомиться. Об этом в пятницу сообщил пресс-пул Белого дома.

Беседуя с журналистами, Байден сказал, что "не испытал заинтересованности или желания" посмотреть интервью.

Комментируя состоявшиеся 23 августа первые дебаты претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, Байден заявил, что их участники "много говорили", но не затрагивали серьезные вопросы.

"Там было много разговоров. Но что они собираются делать с экономическим ростом? Что они собираются делать, чтобы сохранить наш темп создания рабочих мест? Что они собираются делать с образованием?" - поинтересовался президент.