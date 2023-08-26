Постпред КНДР в СБ ООН указал Японии на опасность сброса воды с "Фукусимы"

Ким Сон отметил, что решение сбросить "содержащую большое количество радиоактивных элементов воду угрожает морской окружающей среде"

ООН, 26 августа. /ТАСС/. Постпред КНДР при ООН Ким Сон на созванном западными делегациями в связи с попыткой запуска Пхеньяном разведывательного спутника заседании Совета Безопасности подчеркнул опасность сброса Японией в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

"Мы осуждаем ужасное преступление Японии против человечности, которое угрожает безопасности всего человечества. Решение сбросить загрязненную, содержащую большое количество радиоактивных элементов воду угрожает морской окружающей среде", - отметил дипломат.

По его словам, запуск КНДР разведывательных спутников является законным правом на самооборону для сдерживания враждебных военных действий США и их союзников.

Энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила 24 августа, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой.

Главное таможенное управление КНР объявило, что с 24 августа полностью приостанавливает импорт морепродуктов, местом происхождения которых является Япония, подчеркнув свою обеспокоенность по поводу сброса.