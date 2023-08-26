Экс-прокурор Украины обвинил Байдена в коррупции

Виктор Шокин полагает, что занимавший в 2016 году должность вице-президента Соединенных Штатов Джо Байден фактически дал взятку, добиваясь его отставки под угрозой заблокировать кредит для Киева

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин полагает, что занимавший в 2016 году пост вице-президента США Джо Байден фактически дал взятку, добиваясь его отставки под угрозой заблокировать кредит для Киева.

"Я не хочу излагать непроверенные факты, но мое личное убеждение состоит в том, что да, так и было, что они получили взятки, - сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, может ли привести примеры случаев коррупции с участием представителей семьи Байдена. - Факт в том, что Джо Байден заплатил $1 млрд за то, чтобы меня отправили в отставку. Разве это само по себе не коррупция?"

Дело Шокина

Шокин был генеральным прокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года. После ухода с этого поста он заявил, что увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины. На этом основании Шокин обратился в Государственное бюро расследований с просьбой открыть в отношении Байдена дело о вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительных органов Украины. В сентябре 2020 года дело было закрыто.

В 2014 году сын бывшего вице-президента США Хантер Байден вошел в правление украинской газодобывающей компании Burisma. В период пребывания Шокина на посту главы Генпрокуратуры Украины это ведомство начало расследование трех дел в отношении Burisma, владельцем которой является бывший министр природных ресурсов Украины Николай Злочевский. После отставки Шокина эти расследования были прекращены либо переданы в Национальное антикоррупционное бюро. Бывший прокурор Константин Кулик, расследовавший дело Burisma, заявил в июне этого года, что первоначально в деле фигурировали компании Хантера Байдена, но в итоге они исчезли.

В январе 2018 года Байден, выступая в американском Совете по международным отношениям, рассказал, что, находясь на посту вице-президента США, он потребовал от занимавшего в тот момент пост президента Украины Петра Порошенко уволить Шокина. При этом Байден пригрозил заблокировать гарантии США для получения Украиной кредита на $1 млрд, если генпрокурор не будет уволен. Бывший вице-президент США добавил, что под его давлением Шокин был уволен.