Гаглоев заявил, что Южная Осетия ощущает себя частью русского мира и останется вместе с РФ

Президент республики отметил стремление к развитию и углублению отношений с Россией

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Южная Осетия никогда не отказывалась от стремления быть вместе с Россией и ощущает себя именно частью Русского мира. Об этом заявил президент республики Алан Гаглоев в интервью ТАСС, приуроченном к 15-летию со дня признания независимости Южной Осетии.

"Жители Южной Осетии всегда себя ощущали частью российского цивилизационного пространства. Даже с того момента, когда Осетия как единая территориальная единица вошла в состав Российской империи в 1774 году. После этого очень много раз пытались оторвать южную часть Осетии от России, это было и в 1918-м, в 1920-х годах, в 1990-х в ходе известных событий. Но народ Южной Осетии реагировал на такие решения однозначно", - сказал он, отвечая на вопрос.

"Даже с учетом тех репрессий, которые проводились во внутренних районах Грузии и на территории республики, народ Южной Осетии никогда не отказывался от своего исторического выбора, исторического стремления быть вместе с Россией и быть частью Русского мира", - добавил Гаглоев.

Как отметил президент, Южная Осетия стремится к развитию и углублению отношений с РФ. "Мы свое будущее строили и строим вместе с Российской Федерацией, и все [ее] проблемы, успехи и победы воспринимаем как свои. Массовое участие добровольцев из Южной Осетии в специальной военной операции в том числе связано именно с этим фактором. После признания Российской Федерацией независимости Южной Осетии для нас открылись определенные двери, и мы развиваем, углубляем те отношения с Российской Федерацией, которые у нас были", - резюмировал Гаглоев.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.