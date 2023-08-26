Госдеп: США не получали от МИД Нигера запрос на отзыв дипломатического персонала

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники ранее сообщал, что сформированный мятежниками Нигера НССР во главе с генералом Абдурахманом Тчиани дал 48 часов послу Соединенных Штатов в Ниамее, чтобы покинуть страну

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Правительство США не получало от МИД Нигера, который находится под контролем мятежников, запроса на отзыв дипломатического персонала из страны. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в американском Госдепартаменте.

"Министерство иностранных дел Нигера сообщило США, что письмо с требованием к американскому дипломатическому персоналу уехать [из страны], изображения которого циркулируют в интернете, было издано не министерством иностранных дел. Такой запрос не поступал к правительству США", - сообщил ТАСС представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил, что сформированный мятежниками Нигера Национальный совет спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани дал 48 часов послу США в Ниамее на то, чтобы покинуть страну. Кроме того, как затем передал телеканал Al Arabiya, мятежники также дали двое суток послу Кот д'Ивуара в Ниамее на то, чтобы уехать из Нигера.

Ранее лидеры мятежников, совершивших государственный переворот, выдвинули аналогичные требования к послам Франции и Нигерии, а также решили отозвать одобрение кандидатуры посла Германии и попросили его покинуть территорию Нигера в течение 48 часов.