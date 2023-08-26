26 августа, 00:23
Попытка госпереворота в Нигере

Мятежники Нигера уточнили, что из страны высылают только французского посла

Советник главы сформированного мятежниками Национального совета спасения родины сообщил, что Сильвен Итте должен покинуть Нигер в течение 48 часов

РАБАТ, 26 августа. /ТАСС/. Советник главы сформированного мятежниками Нигера Национального совета спасения родины (НССР) уточнил в ночь на субботу, что Ниамей высылает только посла Франции. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

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По его словам, французский посол Сильвен Итте должен покинуть Нигер в течение 48 часов.

При этом советник главы НССР опроверг ранее переданную некоторыми СМИ, в том числе агентством AFP, информацию о высылке из Нигера послов США, Германии и Нигерии.

Тем временем, агентство AFP написало в соцсети X (ранее Twitter), что предыдущие сообщения о том, что послам Германии, Нигерии и США в Нигере было приказано покинуть страну, были основаны на заявлениях, которые власти впоследствии признали недостоверными, и эти сообщения будут удалены. 

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НигерФранцияПопытка госпереворота в Нигере
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