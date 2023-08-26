Два законодателя США предложили не одобрять запрос о допфинансировании Киева

Вашингтонская администрация ранее запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Украине

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Американский сенатор Джей-ди Вэнс (республиканец, от штата Огайо) и член Палаты представителей Конгресса США Чип Рой (республиканец, от штата Техас) считают, что законодателям не следует одобрять запрос о дополнительном финансировании Киева до тех пор, пока администрация не разъяснит им свою стратегию в отношении украинского конфликта. Об этом в пятницу сообщила газета Politico.

По ее сведениям, Вэнс и Рой "призвали коллег подписать письмо с отказом поддерживать дополнительную военную помощь Украине" и с требованием к Белому дому прояснить свои дальнейшие планы.

"В чем наша стратегия, и каков план президента по выходу [из сложившейся ситуации]? Одобрить этот запрос, не зная ответов на данные вопросы, было бы абсурдным отречением от своих должностных обязанностей в Конгрессе. По этим и другим причинам мы против дополнительного финансирования [конфликта на Украине]", - говорится в письме, которое планируется направить главе Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланде Янг. "Американский народ имеет право знать, на что тратятся его деньги", - следует из письма, которое оказалось в распоряжении Politico.

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и некоторым другим странам в сфере экономики и безопасности. Как подчеркнул в связи с этим посол России в США Анатолий Антонов, запрос Белого дома демонстрирует стремление Вашингтона помогать Киеву "до последнего украинца", однако попытки американской стороны нанести поражение Москве обречены на провал.