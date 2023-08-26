В Южной Осетии выразили обеспокоенность началом производства в Грузии дронов-камикадзе

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев отметил, что страны НАТО наращивают военно-техническое сотрудничество с Тбилиси

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Южная Осетия обеспокоена скорым началом массового производства в Грузии дронов-камикадзе в сотрудничестве с польской стороной. Об этом заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев в интервью ТАСС, приуроченном к 15-летию со дня признания независимости республики.

"Мы видим, что страны НАТО, с учетом еще и начала специальной военной операции, наращивают военное, военно-техническое сотрудничество с Грузией. По информации самого официального Тбилиси, в ближайшее время грузинско-польское предприятие начнет массовое производство беспилотных летательных аппаратов и дронов-камикадзе. Это нас не может не настораживать", - отметил лидер республики.

Он обратил внимание, что с 15 октября 2008 года проводятся Международные женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, целью которых является подписание юридически обязывающего документа между Грузией, Южной Осетией и Абхазией о неприменении силы. "Мы, к сожалению, должны констатировать, что Грузия, грузинская сторона при поддержке своих западных партнеров всячески саботирует это подписание, саботирует выработку взаимоприемлемого документа, который бы в определенной степени стал основанием для восстановления доверия между нашими странами", - указал Гаглоев.

17 июля министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе сообщал, что на территории страны в ближайшие месяцы начнется массовое производство беспилотных летательных аппаратов совместно с польской стороной.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.