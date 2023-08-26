26 августа, 02:17

В Японии намерены поддержать местных рыбаков из-за ограничений Китая на импорт

В КНР запретили ввоз японских морепродуктов из-за сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Японии намерено принять меры для поддержки местных рыбаков в связи с запретом на импорт японских морепродуктов, введенным властями Китая из-за начавшегося сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщил телеканал NHK.

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Отмечается, что до введения ограничений КНР являлась главным покупателем морепродуктов из Японии. В 2022 году объем соответствующего импорта составил около 87,1 млрд иен (порядка $594 млн).

Между тем некоторые китайские импортеры перерабатывали японские морепродукты и продавали их в третьи страны, получая таким образом дополнительную прибыль. Власти Японии начали изучать возможность воспроизведения подобной схемы поставок в обход китайского рынка, подчеркивает NHK.

Ранее Главное таможенное управление КНР объявило, что с 24 августа полностью приостанавливает импорт морепродуктов, местом происхождения которых является Япония, озвучив свою обеспокоенность по поводу сброса. В ответ японский премьер-министр Фумио Кисида призвал власти Китая немедленно снять соответствующие ограничения. Токио также выразил протест Пекину в связи с произошедшим. 

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