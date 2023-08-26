26 августа, 06:57

Южная Осетия призвала Грузию приступить к делимитации границы

Президент республики Алан Гаглоев заявил, что Тбилиси отказывается от силовых методов решения вопросов, но такие заявления были и в 2008 году

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Цхинвал призывает Тбилиси приступить к совместной работе по делимитации и демаркации государственной границы между двумя странами. Об этом заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев в интервью ТАСС, приуроченном к 15-летию со дня признания независимости республики.

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"Мы слышим заявления грузинских властей, что Грузия отказывается от силовых методов решения вопросов, но такие заявления мы слышали еще и в 2008 году от Михаила Саакашвили, поэтому цену этим заявлениям и словам мы прекрасно помним, - сказал он. - Вместе с тем, конечно, хочется отметить, что мы внимательно отслеживаем все процессы, которые происходят на территории Грузии, и призвали бы действующие власти Грузии перейти от таких заявлений к делам и приступить к совместной работе по делимитации и демаркации государственной границы между нашими странами".

26 августа 2008 года Россия признала независимость Республики Южная Осетия и 9 сентября установила с ней дипломатические отношения. Грузия не признает независимость Южной Осетии и считает республику частью своей территории. 

Теги:
ГрузияРоссияЮжная ОсетияГаглоев, Алан Эдуардович
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