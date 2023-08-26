США рассекретили два отчета о госперевороте в Чили в 1973 году

Соединенные Штаты предоставили документы в ответ на просьбу правительства республики

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 августа. /ТАСС/. Правительство США рассекретило два отчета, в которых говорится о подготовке государственного переворота в Чили, произошедшего 11 сентября 1973 года. Об этом сообщило в пятницу посольство Соединенных Штатов в Сантьяго.

"Правительство США рассекретило и опубликовало части ежедневных отчетов для президента, связанных с Чили. От 8 сентября 1973 года и от 11 сентября 1973 года", - говорится в сообщении.

В первом документе президента США Ричарда Никсона информируют о "возможности попытки военного переворота" в Чили. В то же время в нем утверждается, что на тот момент "не было доказательств существования плана с координированным участием всех трех видов" вооруженных сил, хотя ВМС "заявляли о наличии поддержки ВВС и сухопутных сил". Во втором отчете составители признавали, что ВМС Чили заручились поддержкой "некоторых ключевых военных подразделений". "Хотя военное руководство все более решительно настроено на восстановление политического и экономического порядка, у них, вероятно, нет хорошо скоординированного плана", - говорится в документе.

Отчеты рассекретили в ответ на просьбу правительства Чили. Ранее чилийские депутаты проголосовали за то, чтобы попросить министерство иностранных дел страны добиться от США рассекречивания документов, в которых раскрывается роль Вашингтона в госперевороте.

11 сентября 1973 года военная хунта во главе с генералом Аугусто Пиночетом совершила в Чили государственный переворот. Законно избранный президент-социалист Сальвадор Альенде покончил с собой во время штурма дворца путчистами. Согласно последним официальным данным, за годы военной диктатуры в Чили (с 1973 по 1990 год) были убиты по политическим мотивам или пропали без вести 3 225 человек. Пыткам подверглись свыше 37 тыс. человек.