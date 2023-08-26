Конгрессмен США призвала рассмотреть в сентябре возможность импичмента Байдена

Марджори Тейлор Грин прокомментировала заявление бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина о том, что занимавший в 2016 году пост вице-президента Байден фактически дал взятку, добиваясь его отставки под угрозой заблокировать кредит для Киева

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) призвала рассмотреть возможность импичмента американского лидера Джо Байдена в сентябре, как только законодатели вернутся с каникул. Об этом она написала в пятницу в социальной сети X (ранее Twitter).

"Мы должны одобрить проведение расследования по импичменту, как только Конгресс вновь соберется в сентябре", - написала она в связи с заявлением бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который в эфире Fox News заявил, что занимавший в 2016 году пост вице-президента Байден фактически дал взятку, добиваясь его отставки под угрозой заблокировать кредит для Киева.

Ранее с инициативой объявления импичмента Байдену неоднократно выступали как сама Тейлор Грин, так и законодатель Лорен Боберт (республиканка от штата Колорадо). О намерении начать процедуру импичмента заявлял и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния), он считает, что это единственный способ узнать правду о вовлеченности Байдена и его семьи в коррупционные схемы. Тем не менее никакие шаги для реализации этих намерений на практике предприняты до сих пор не были.

Дело Шокина

Шокин был генеральным прокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года. После ухода с этого поста он заявил, что увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины. На этом основании Шокин обратился в Государственное бюро расследований с просьбой открыть в отношении Байдена дело о вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительных органов Украины. В сентябре 2020 года дело было закрыто.

В 2014 году сын бывшего вице-президента США Хантер Байден вошел в правление украинской газодобывающей компании Burisma. В период пребывания Шокина на посту главы Генпрокуратуры Украины это ведомство начало расследование трех дел в отношении Burisma, владельцем которой является бывший министр природных ресурсов Украины Николай Злочевский. После отставки Шокина эти расследования были прекращены либо переданы в Национальное антикоррупционное бюро. Бывший прокурор Константин Кулик, расследовавший дело Burisma, заявил в июне 2023 года, что первоначально в деле фигурировали компании Хантера Байдена, но в итоге они исчезли.

В январе 2018 года Байден, выступая в американском Совете по международным отношениям, рассказал, что, находясь на посту вице-президента США, он потребовал от занимавшего в тот момент пост президента Украины Петра Порошенко уволить Шокина. При этом Байден пригрозил заблокировать гарантии США для получения Украиной кредита на $1 млрд, если генпрокурор не будет уволен. Бывший вице-президент США добавил, что под его давлением Шокин был уволен.