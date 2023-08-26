Лукашенко поздравил Асада с 30-летием дипломатических отношений

Президент Белоруссии отметил, что Минск продолжит поддерживать братский сирийский народ

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил сирийского коллегу Башара Асада с 30-летием установления дипломатических отношений между странами, заверив в готовности и далее оказывать поддержку сирийскому народу. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь всегда оставалась рядом с Сирией, протягивала руку помощи в годы лихолетья. Заверяю вас в готовности и в дальнейшем оказывать поддержку братскому сирийскому народу на этапе постконфликтного строительства", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, за 30 лет белорусско-сирийские связи динамично развивались на основе дружбы и доверия, состоялся обмен визитами на высшем уровне, открыты посольства в Минске и Дамаске, создана межправительственная комиссия, налажено сотрудничество в сферах торговли, образования, культуры и спорта. "Наши государства успешно справятся с новыми вызовами современности, и мы продолжим плодотворно взаимодействовать как в двустороннем формате, так и на международных площадках", - уверен Лукашенко.

Белорусские власти заявляли, что занимают активную позицию, направленную на всестороннюю поддержку суверенитета Сирии и предотвращение вмешательства в ее внутренние дела. В августе 2023 года Сирия также выступила с осуждением новых санкций Запада против Белоруссии. В белорусском правительстве заявляли, что Минск видит серьезные перспективы для наращивания поставок в Сирию белорусской техники. Кроме того, есть потенциал для расширения промышленной кооперации, использования мощностей сирийских предприятий для совместного производства востребованной продукции машиностроения. С 2017 года по инициативе Лукашенко дети из Сирии ежегодно приезжают на отдых в Белоруссию.