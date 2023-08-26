На севере Ирака при взрыве СВУ погиб турецкий военный

Как сообщило Министерство национальной обороны республики, взрывное устройство заложили "члены сепаратистской террористической организации в зоне проведения операции "Коготь - замок"

АНКАРА, 26 августа. /ТАСС/. Турецкий военнослужащий погиб в результате взрыва на севере Ирака, сообщило журналистам Министерство национальной обороны республики.

"Рядовой Эркан Сельчук, получивший тяжелые ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства, заложенного членами сепаратистской террористической организации в зоне проведения операции "Коготь - замок" 25 августа 2023 года, был доставлен в госпиталь. Рядового Эркана Сельчука не удалось спасти, несмотря на все принятые меры, он погиб", - говорится в сообщении.

Турция начала очередную трансграничную операцию "Коготь - замок" на севере Ирака в апреле 2022 года. В качестве ее цели декларируется очистка региона от сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК). Эту организацию Анкара считает одной из основных угроз национальной безопасности. Конфликт с РПК продолжается с 1984 года.