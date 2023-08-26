В Габоне началось голосование на президентских и парламентских выборах

За президентский пост борются 14 кандидатов, среди которых действующий глава государства Али бен Бонго Ондимба

ПРЕТОРИЯ, 26 августа. /ТАСС/. Голосование на президентских, парламентских и местных выборах началось в Габоне в условиях принятия властями особых мер безопасности, включая закрытие на сутки внешних границ республики. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

"В стране есть проявления пагубных тенденций, что способно подорвать стабильность и мир, - заявил министр внутренних дел Габона Ламбер Ноэль Мата. - МВД предупреждает каждого политического деятеля о необходимости пресекать среди своих сторонников любое поведение, которое может нанести ущерб нашей стране. С нарушителями мы будем поступать без всяких компромиссов".

За президентский пост борются 14 кандидатов, среди которых действующий глава государства Али бен Бонго Ондимба. Он добивается переизбрания на третий срок. Его главный политический конкурент - Альбер Ондо Осса, которого поддерживают объединившиеся в электоральную коалицию "Альтернатива 2023" шесть ведущих оппозиционных партий страны. 69-летний Осса имеет опыт работы в правительстве, в 2006-2009 годы он возглавлял Министерство образования и науки. В 2009 году Осса участвовал в качестве кандидата на президентских выборах и получил 0,2% голосов.

64-летний Али бен Бонго Ондимба уже дважды побеждал на президентских выборах. Он является сыном второго президента Габона Омара Бонго Ондимба, который находился у власти 41 год. Конституция Габона не предусматривает ограничений по президентским срокам.

Голосование на президентских выборах проходит в один тур. Победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов. В списки избирателей внесены 846 тыс. граждан Габона. Минувшей весной парламент утвердил поправку к конституции, которая сокращает действие мандата президента с семи до пяти лет. Габон - президентская республика, глава государства является также главой правительства.

Одновременно с президентскими в Габоне проходят и парламентские выборы. Правящая Габонская демократическая партия, лидером которой является действующий президент страны, поставила цель сохранить абсолютное большинство в нижней палате парламента - Национальной ассамблее.