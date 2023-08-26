Kyodo: Австралия, США, Филиппины и Япония провели учения в Южно-Китайском море

По данным агентства, маневры организовали из-за растущей активности Китая в регионе

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Австралии, США, Филиппин и Японии 24 августа провели учения с участием боевых кораблей в Южно-Китайском море у побережья Манилы. Об этом сообщило агентство Kyodo.

От Японии в маневрах были задействованы эсминцы Izumo и Samidare, от США - прибрежный боевой корабль USS Mobile, от Австралии - десантно-вертолётоносный корабль-док Canberra, фрегат Anzac, а также истребитель F-35A. Филиппины направили на учения десантный корабль Davao Del Sur. Ожидается, что эсминцы Izumo и Samidare будут находиться в порту Манилы до 31 августа.

Цель учений заключалась в усилении сотрудничества между военными четырех стран. Между тем, как подчеркивает Kyodo, маневры были организованы с учетом растущей активности Китая в регионе.