Цхинвал заявил о готовности налаживать отношения с Тбилиси при отсутствии от него угроз

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев считает, что Грузия также должна признать ответственность за агрессию и военные преступления в 2008 году

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Южная Осетия готова налаживать отношения с Грузией при отсутствии угроз с ее стороны. Об этом заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев в интервью ТАСС, приуроченном к 15-летию со дня признания независимости республики.

"Это в первую очередь, конечно же, признание грузинской стороной ответственности за агрессию в отношении Южной Осетии и военные преступления, это подписание соглашения о неприменении силы, та совместная работа, которую я уже обозначил, по делимитации и демаркации государственной границы между нашими странами", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готов ли Цхинвал налаживать отношения с Тбилиси и на каких условиях. "Это бы послужило основанием для развития отношений в других сферах, - продолжил Гаглоев. - Но пока такого соглашения нет, и те угрозы, которые были до 2008 года, практически остаются".

Эти условия югоосетинской стороны, по словам президента, неоднократно назывались в течение 15 лет. "Наша позиция не меняется", - подчеркнул Гаглоев.

Южная Осетия 26 августа отмечает 15-ю годовщину признания независимости республики Россией. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.