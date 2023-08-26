Президент Южной Осетии заявил о надежной защите границ при помощи России

Алан Гаглоев отметил, что с момента признания независимости республики Москвой на этом направлении "проведена очень серьезная работа"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Безопасность границ Южной Осетии при помощи российской стороны надежно обеспечивается. Об этом заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев в интервью ТАСС, приуроченном к 15-летию со дня признания независимости республики.

На просьбу оценить уровень безопасности границ Южной Осетии, в том числе в свете проводимой Россией специальной военной операции, президент отметил, что с момента признания независимости республики Москвой на этом направлении "проведена очень серьезная работа".

"Между нашими странами подписано очень много соглашений, в рамках этих соглашений сегодня на территории Южной Осетии расположена 4-я гвардейская военная база. По другому соглашению о совместной охране государственной границы сегодня наши рубежи охраняют военнослужащие погрануправления ФСБ России, - указал Гаглоев. - Думаю, что безопасность Южной Осетии сегодня обеспечена".

Он также отметил, что в 2015 году был подписан договор о союзничестве и интеграции, в рамках реализации которого был создан "общий контур обороны и безопасности Республики Южная Осетия, в соответствии с которым агрессия в отношении Южной Осетии рассматривается как нападение на Российскую Федерацию". "Мы после 26 августа 2008 года начали жить в спокойствии, люди занимаются своими делами", - добавил президент.