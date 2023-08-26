Президент Венгрии спрогнозировала скорые перемены в области урегулирования на Украине

Каталин Новак считает, что миссия папского посланника кардинала Маттео Дзуппи "должна сработать"

РИМ, 26 августа. /ТАСС/. Президент Венгрии Каталин Новак выразила мнение, что скоро произойдут перемены в области урегулирования на Украине.

В частности, в интервью газете Il Messaggero она отметила, что миссия папского посланника по урегулированию на Украине кардинала Маттео Дзуппи, посетившего ранее Киев, Москву, Вашингтон и собирающего в Пекин, "должна сработать".

"Я верующий человек и верю в силу, которую Папа Римский Франциск получает от Бога, чтобы действовать во имя общего блага. Он хочет общаться со всеми, я уверена в этом пути и очень надеюсь, что придет время, когда он [понтифик] будет играть ключевую роль в мирных переговорах. Я по-прежнему уверена, что в скором времени произойдут перемены. Уже то, что Дзуппи вел переговоры с ключевыми фигурами, а теперь он будет делать это еще и в Китае, является важным моментом. Существенный сигнал", - сказала Новак.

Ранее президент Венгрии побывала в Киеве, где встретилась с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Она заявляла, что "Венгрия готова сыграть посредническую роль в налаживании мирных переговоров" об урегулировании украинского конфликта. Тогда Новак сообщила, что отправится из Киева в Рим и Ватикан, где встретится с Папой Франциском, которому также "передаст это послание".

"В Киеве у меня был долгий, прямой разговор с Зеленским, и я думаю, что настало время поговорить о том, как построить мир. Я абсолютно согласна с Папой Франциском, даже если я не могу сделать публичное заявление о наличии конкретного мирного плана. Я по-прежнему убеждена, что сейчас мы ближе к осуществлению этого плана, мы уже говорили об этом с понтификом во время его последней поездки в Будапешт, четыре месяца назад, но большего я сказать не могу", - добавила Новак.

Днем ранее после встречи с Франциском в Ватикане она сообщила, что Венгрия и Святой престол условились работать вместе в целях достижения мирного урегулирования конфликта на Украине.