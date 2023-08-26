СМИ: центр приема мигрантов на острове Лампедуза перегружен почти в 10 раз

По данным ANSA, в нем находится 3 983 человек, когда вместимость центра составляет чуть менее 400 мест

РИМ, 26 августа. /ТАСС/. Число мигрантов, находящихся в центре приема на итальянском острове Лампедуза, достигло 3 983 человек. Его вместимость при этом составляет чуть менее 400 мест, сообщило агентство ANSA.

По его данным, в пятницу мигранты высаживались на острове 63 раза, прибыли 1 826 человек, что является рекордом. Кроме того, с полуночи до утра субботы прибыли еще 519 человек.

Префектура Агридженто уже организовала к полудню посадку 740 мигрантов на паром, который вечером прибудет на Сицилию.

Согласно информации МВД, с начала года в Италию по морю прибыли более 107,5 тыс. человек, а в 2022 году за это же время (январь - август) - почти 53 тыс. Власти Италии неоднократно заявляли о необходимости общеевропейских решений проблемы миграции.

Нынешнее правительство Италии поставило цель пресечь незаконный поток мигрантов. Центр приема мигрантов на Лампедузе часто перегружен. Кабмин, в частности, ужесточил меры по борьбе и наказанию незаконных перевозчиков людей. Премьер-министр Джорджа Мелони не раз указывала, что важно не допускать, чтобы лодки с мигрантами отправлялись в путь через Средиземноморье.