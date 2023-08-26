МИД Абхазии заявил о выходе отношений с Россией на уровень стратегического союзничества

В ведомстве также выразили уверенность в том, что совместными усилиями Москва и Сухум будут "обеспечивать дальнейшее развитие двусторонних отношений, последовательно укреплять взаимовыгодное сотрудничество по всему комплексу вопросов, представляющих взаимный интерес"

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Сухум и Москва за 15 лет со дня признания независимости Абхазии вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества. Об этом говорится в заявлении МИД Абхазии в связи с отмечаемым в субботу 15-летием признания Россией независимости Абхазии.

"Сегодня 15 лет со дня признания Республики Абхазия в качестве суверенного и независимого государства со стороны Российской Федерации. Соответствующий указ был подписан 26 августа 2008 года президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым. За это время между нашими государствами создана прочная договорно-правовая база, основой которой послужил договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. За прошедшее время отношения между Сухумом и Москвой, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества", - говорится в заявлении.

В МИД Абхазии выразили уверенность в том, что "совместными усилиями мы и далее будем обеспечивать дальнейшее развитие двусторонних отношений, последовательно укреплять взаимовыгодное сотрудничество по всему комплексу вопросов, представляющих взаимный интерес, на благо наших народов".