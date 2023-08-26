Таиланд назвал ключевой роль БРИКС в отстаивании интересов развивающихся стран

В МИД королевства заявили о заинтересованности в наращивании всестороннего сотрудничества со странами Африки

БАНГКОК, 26 августа. /ТАСС/. Таиланд заинтересован в наращивании всестороннего сотрудничества со странами Африки и высоко ценит ключевую роль БРИКС в отстаивании интересов развивающихся стран. Об этом сообщил таиландский МИД по итогам поездки вице-премьера и главы МИД королевства Дона Праматвиная на XV саммите БРИКС в Йоханнесбург, где он принял участие во встрече в формате "БРИКС плюс/аутрич".

"В ходе этой встречи заместитель премьер-министра, министр иностранных дел выступил с заявлением, в котором высоко оценил ключевую роль БРИКС в отстаивании интересов развивающихся стран, приветствовал решимость БРИКС принимать новых членов и подчеркнул приверженность Таиланда наращиванию всестороннего сотрудничества со странами Африки", - указали во внешнеполитическом ведомстве.

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.