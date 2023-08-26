СМИ: президент Франции встретится с лидерами парламентских партий 30 августа

По данным телеканала BFMTV, Эмманюэль Макрон пригласил их на рабочий обед

ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон направил лидерам парламентских партий приглашение на встречу 30 августа. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, глава государства пригласил лидеров политических партий, имеющих фракции в парламенте, на рабочий обед, который состоится в среду в 15:00 (16:00 мск). Как отмечается в обращении президента, Франция "перешла к новому этапу развития", поэтому власти "должны действовать для защиты республики и ее будущего".

Как ожидается, в ходе встречи будет обсуждаться стабилизация экономического роста, помощь молодежи и борьба с уличной преступностью, уточнил телеканал.