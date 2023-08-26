Президент Абхазии и гости республики возложили цветы к Мемориалу славы в Сухуме

Признание независимости дало стране возможности для развития, отметил Аслан Бжания

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания и члены делегаций из России, Южной Осетии и Приднестровья возложили венки и цветы к Мемориалу славы в центре Сухума, где захоронены защитники республики, погибшие в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов.

В субботу в Абхазии отмечают 15-ю годовщину признания Россией независимости Абхазии. Торжества по традиции начались с возложения венков и цветов к Мемориалу славы. Затем цветы возложили к могилам первого президента Владислава Ардзинбы в селе Нижняя Эшера и второго президента Сергея Багапша в селе Джгярда. С именем Ардзинбы в Абхазии связывают победу в войне с Грузией. С именем Багапша - признание независимости республики.

"Сегодня большой праздник, важная дата в истории нашей страны. Победа в войне и признание независимости - все это благодаря сынам Абхазии, сложившим свои головы за свободу своей страны. Признание независимости дало нам возможности для развития, что очень важно для народа, пережившего войну. Мы должны сохранить все это и всегда помнить, кто наш друг, и ценить дружбу. Мы должны работать, развиваться, чтобы у будущих поколений было светлое будущее", - сказал журналистам Аслан Бжания во время церемонии возложения в парке Славы.

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, приехавший в Абхазию на празднование, поздравил народ республики с годовщиной международного признания. "Я люблю Абхазию и считаю, что это прекрасная страна с прекрасными людьми, я очень рад тому, что Абхазия вместе с Россией, а Россия вместе с Абхазией. Горжусь тем, что представители Абхазии вместе с нами сегодня участвуют в специальной военной операции. Мне приятно, что Россия стала первой страной, признавшей независимость Абхазии", - сказал он журналистам.

Толстой пожелал народу Абхазии "больше счастья, радости и любви".

Для участия в торжествах по случаю 15-летия признания независимости в республику прибыли представители России, Южной Осетии и Приднестровья. В 18:00 состоится торжественное собрание, а в 20:00 открывается XXI Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает". На открытой сцене перед Абхазским государственным драмтеатром состоится концертное исполнение оперы "Тоска" Джакомо Пуччини. День завершится праздничным фейерверком.