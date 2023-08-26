В Белоруссии заявили о новой провокации на границе с Украиной

Мозырские пограничники на границе с украинской стороной обнаружили на одном из пограничных столбов элементы военной формы одежды, сообщили в ГПК страны

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о новой провокации на границе с украинской стороны. Речь идет о факте проникновения неизвестного на территорию республики и вывешивании элементов военной формы на пограничном столбе.

"С территории Украины продолжаются бессмысленные провокации. Вчера, 25 августа, мозырские пограничники на границе с Украиной обнаружили на одном из пограничных столбов элементы военной формы одежды", - говорится в распространенном сообщении. По его данным комитета, предварительная картина оставленных следов свидетельствует о том, что неизвестный пересек границу с украинской территории.

По этому факту начато административное разбирательство. "Подобные действия украинской стороны не что иное, как тщетные и нелепые попытки вызвать ответную реакцию белорусских пограничников", - подчеркнули в комитете.

Ранее белорусские пограничники фиксировали пролеты украинских беспилотников и вывешивание символики белорусской оппозиции.