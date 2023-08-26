Армия Израиля сообщила о перестрелке при задержании подозреваемых на Западном берегу

По данным военных, инцидент произошел в деревне Кафр-Дан

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 августа. /ТАСС/. Израильские военные сообщили о перестрелке с палестинскими радикалами в ходе операции по задержанию подозреваемых в терроризме в деревне Кафр-Дан близ города Дженин на Западном берегу реки Иордан.

"Ночью подразделения Армии обороны Израиля, пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля провели контртеррористическую операцию в населенном пункте Кафр-Дан по задержанию двух разыскиваемых подозреваемых. В ходе операции подозреваемые бросали взрывные устройства и открывали огонь по солдатам, которые ответили стрельбой боевыми патронами", - говорится в заявлении армейской пресс-службы. Военные добавили, что о раненых с израильской стороны сообщений не поступало.

Военные также информировали, что "ночью велась стрельба в направлении армейского поста близ населенного пункта Хурса" на Западном берегу. "О пострадавших и ущербе не сообщалось", - добавили в пресс-службе.

Израильские военные с апреля 2022 года практически ежедневно проводят рейды в рамках операции по противодействию террору на Западном берегу реки Иордан в ответ на серию терактов в городах Израиля.