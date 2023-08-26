Мятежники в Нигере считают, что вправе требовать от посла Франции покинуть страну

Национальный совет спасения родины во главе с генералом Абдурахманом Тчиани сослался при этом на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях

РАБАТ, 26 августа. /ТАСС/. Сформированный мятежниками Нигера Национальный совет спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани считает, что вправе требовать от посла Франции в Ниамее Сильвена Итте покинуть страну в течение 48 часов.

"Венское соглашение (имеется в виду Венская конвенция о дипломатических сношениях - прим. ТАСС) четко определяет наше суверенное право обязать французского посла покинуть страну", - цитирует НССР телеканал Al Jazeera.

В пятницу стало известно, что лидеры мятежников Нигера потребовали от посла Франции в Ниамее Сильвена Итте покинуть страну в течение 48 часов. По данным телеканала Al Hadath, посол не отреагировал на вызов в Министерство иностранных дел, которое находится под контролем мятежников, и отказался встречаться с их представителями.

В ответ МИД Франции заявил, что мятежники не имеют права требовать от французского посла покинуть Нигер, поскольку "агреман послу выдают исключительно законные власти Нигера".