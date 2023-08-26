Никарагуа и Южная Осетия планируют вместе отстаивать интересы на международной арене

Президент республики Алан Гаглоев отметил, что между двумя странами развиваются теплые, дружеские отношения, которые стороны нацелены укреплять и развивать

ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/. Манагуа и Цхинвал будут отстаивать общие интересы как единый международный организм. Об этом заявил глава МИД Никарагуа Денис Монкада Колиндрес в ходе встречи с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Цхинвале.

Делегация Никарагуа в лице министра Монкада Колиндреса и чрезвычайного и полномочного поса Республики Никарагуа в Республике Южная Осетия Альба Асусена Торрес Мехия накануне прибыла в Цхинвал на празднование 15-лети признания независимости Южной Осетии Российской Федерацией.

"Мы как единый международный организм будем продолжать нашу борьбу за наши общие интересы, - сказал министр. - Мы всецело разделяем с вами это радостное событие, которое стало значимым и для нас. Мы будем рады принять вас в Республике Никарагуа в удобное для вас время, тем более, что в июне следующего года мы будем отмечать 45-ю годовщину Сандинистской революции".

В свою очередь президент республики Алан Гаглоев отметил, что между двумя странами развиваются теплые, дружеские отношения, которые стороны нацелены укреплять и развивать.

За большой личный вклад в развитие отношений между Республикой Южная Осетия и Республикой Никарагуа Алан Гаглоев наградил орденами Дружбы никарагуанских гостей.

О признании

Южная Осетия 26 августа отмечает 15-ю годовщину признания независимости республики Россией. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега 5 сентября 2008 года подписал декреты о признании независимости и установлении в полном объеме дипломатических отношений с Южной Осетией и Абхазией. Никарагуа стала первой страной, признавшей вслед за Россией независимость Южной Осетии.