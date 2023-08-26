В ВМС Украины сообщили о создании отдельного подразделения морских беспилотников

О существовании такого подразделения ранее не сообщалось

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Отдельное подразделение морских беспилотных комплексов образовано в составе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Президент Украины <...> Владимир Зеленский на мероприятиях, посвященных Дню независимости Украины, вручил боевой флаг 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил ВСУ", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее о существовании такого подразделения не сообщалось.

В конце июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что украинские службы при координации западных кураторов осуществляют "многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны". Он подчеркнул, что США и их союзники, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать террористические методы.