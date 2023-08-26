26 августа, 10:46,
обновлено 26 августа, 11:17
Военная операция на Украине

В семи областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях Украины.

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Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Первое сообщение о тревоге поступило в 13:37 мск. В течение трех минут тревога распространилась на все перечисленные регионы. 

Сирены работали 30 минут. В течение этого времени сообщений о происшествиях не поступало.

В новость были внесены изменения (14:17 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги. 

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