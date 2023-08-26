Сийярто считает, что в конфликте на Украине заинтересованы не народы, а отдельные политики

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии заявил, что его "последствия могут носить глобальный характер"

БУДАПЕШТ, 26 августа. /ТАСС/. Европа втянулась в военные действия на Украине, но их продолжения хотят не народы европейских стран, а лишь отдельные политики. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на ежегодном политическом фестивале "Транзит" в Тихани на берегу озера Балатон.

"К сожалению, Европа вступила в войну" на Украине, и ее "последствия могут носить глобальный характер", заявил глава МИД. Однако, подчеркнул он, "это война не венгерского народа и не народов европейских стран". "Европейские народы не хотят воевать, в военных действиях участвуют лишь некоторые европейские политики", - добавил Сийярто.

Министр отметил, что с помощью своей нынешней политики, в том числе санкций против России, Европейский союз - "одно из самых мощных международных объединений" - до сих пор "ни на шаг не приблизился к миру" на Украине. По его словам, "сегодня риск эскалации военных действий даже выше, чем прежде". Это свидетельствует о провале политики ЕС и неэффективности его 11 санкционных пакетов, которые лишь "разрушают европейскую экономику", считает Сийярто.

Более того, "втянувшись в соревнование с США" в том, кто предоставит Украине больше денег и оружия, Евросоюз подорвал свою конкурентоспособность. "Американцы спровоцировали нас на соревнование, и мы проиграли, хотя это была провокация в чистом виде", - сказал глава МИД. По его мнению, необходимо было с самого начала "держать каналы связи открытыми и наладить диалог" с противоборствующими сторонам, а "не мириться с этим конфликтом, спровоцированным американцами".

Сийярто отметил, что выхода из сложившейся ситуации "сейчас никто не видит, да и не хочет даже искать". Тем не менее правительство Венгрии и дальше будет настаивать на необходимости скорейшего прекращения огня и начала переговоров в целях разработки плана мирного урегулирования украинского конфликта. Как заявил министр, кому-то эта позиция может показаться не очень удобной, но Венгрия намерена следовать ей и дальше. "Мы по-прежнему считаем, что в мировой политике должен наступить период сотрудничества, основанного на взаимном уважении и взаимной выгоде", - заключил глава венгерского МИД.