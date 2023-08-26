Guardian: генералы НАТО могли убедить Украину изменить план наступления

По информации газеты, ВСУ могли изменить свою стратегию, сосредоточив усилия лишь на одном участке фронта

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Военное руководство стран НАТО могло убедить украинское командование попытаться решить проблему застопорившегося наступления, изменив его стратегию. Об этом со ссылкой на источники сообщает британская газета The Guardian.

Издание напоминает, что в начале прошлой недели в районе польско-украинской границы главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встречался с высокопоставленными западными военными, включая начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина и командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи. The Guardian пишет, что участники называли эту встречу "военным советом", на котором обсуждалось то, как решить проблему застопорившегося наступления ВСУ на российские оборонительные позиции. По словам британских источников, в результате встречи и предшествовавших ей консультаций с участием главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, ВСУ могли изменить свою стратегию, сосредоточив усилия лишь на одном участке фронта.

"Думаю, вы видите, что сейчас они сфокусировались на запорожском направлении", - сказал один из собеседников издания.

Как ранее заявлял на своей странице в соцсети X (ранее "Твиттер") сам Радакин, помимо украинского наступления участники пятичасовой встречи обсуждали "планы на зиму и на 2024 год".

Ранее о том, что западные партнеры пытаются добиться от ВСУ изменения планов наступления, сообщала американская The New York Times. Газета отмечала, что Киев несколько месяцев призывали сосредоточить силы, но до недавнего времени эти рекомендации игнорировались. Издание указывало, что только тяжелые потери вынудили киевские власти изменить свою точку зрения и начать "переброску более опытных сил с востока на юг". Вместе с тем перебрасываемые подразделения ранее понесли тяжелые потери и испытывают проблемы с комплектацией руководящим составом.

Как отмечали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.