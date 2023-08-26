26 августа, 12:11
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о столкновении двух МиГ-29 в Житомирской области

По сведениям издания "Апостроф", погиб летчик Воздушных сил ВСУ с позывным Джус

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Два украинских истребителя МиГ-29 столкнулись во время полета над Житомирской областью. Об этом со ссылкой на публикации в социальных сетях друзей и близких одного из летчиков сообщило украинское издание "Апостроф".

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Инцидент произошел накануне. За штурвалом одного из самолетов находился летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины с позывным Джус. По данным издания, он погиб. Гибель еще двух летчиков пока не подтверждена.

По предварительной информации, столкновение произошло во время тренировочного полета.

Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация