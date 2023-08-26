Правительственные силы Нигера ликвидировали несколько десятков боевиков

Они пытались атаковать населенные пункты Банибангу и Абала, сообщило Минобороны республики

ПРЕТОРИЯ, 26 августа. /ТАСС/. Силы обороны и безопасности Нигера уничтожили на западе страны несколько десятков террористов, которые пытались атаковать два населенных пункта. Об этом сообщило Минобороны Нигера.

"Террористы готовили нападение на поселки Банибангу и Абала, расположенные в районе Тиллабери, - цитирует министерство Нигерское агентство печати. - Силы террористов разгромлены, ликвидированы несколько десятков боевиков. Среди убитых - полевые командиры террористических групп". По словам Минобороны, захвачены и уничтожены более 200 мотоциклов, на которых передвигались боевики, а также пять автомобилей.

Район Тиллабери расположен в стратегически важном регионе, где сходятся границы трех стран - Нигера, Мали и Буркина-Фасо. В этой части Африки действуют исламисты из экстремистских террористических группировок.