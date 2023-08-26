Министр обороны Турции прибыл в Баку на переговоры о военном сотрудничестве

В рамках визита стороны также планируют обсудить вопросы региональной безопасности, отметили в азербайджанском Минобороны

БАКУ, 26 августа. /ТАСС/. Турецкая делегация во главе с министром обороны Яшаром Гюлером прибыла в Азербайджан на переговоры о военном сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского Минобороны.

По данным ведомства, делегацию в международном аэропорту Гейдар Алиев встречал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

"В рамках визита планируется обсудить различные аспекты военного сотрудничества между двумя странами, региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.