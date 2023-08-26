26 августа, 13:03

Президент Южной Осетии вручил российским сенаторам государственные награды

Григория Карасина и Сергея Цекова отметили за большой вклад в развитие сотрудничества между странами

ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев вручил российским сенаторам Григорию Карасину и Сергею Цекову государственные награды республики за большой вклад в развитие сотрудничества между странами.

Делегация Совета Федерации во главе с председателем комитета СФ по международным делам Григорием Карасиным прибыла в Цхинвал для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 15-летию признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией.

Как передает корреспондент ТАСС, "за большой вклад в развитие сотрудничества между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией" Гаглоев наградил Карасина орденом Дружбы, а члена комитета СФ по международным делам Цекова - орденом Почета.

Государственные награды президент республики также вручил члену комитета СФ по обороне и безопасности Крыму Казанокову и члену комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольге Ковитиди.

"Мы помним, в какие сложные времена руководство России принимало решение о признании независимости Республики Южная Осетия, но благодаря этим своевременным действиям югоосетинский народ живет в мире и безопасности. После признания Российской Федерацией государственной независимости Южной Осетии Совет Федерации незамедлительно начал с нами сотрудничать, были достигнуты конкретные результаты. Мы ценим доверительные отношения, которые сложились между нами", - сказал Гаглоев в ходе встречи с сенаторами.

Со своей стороны, Карасин поблагодарил президента за теплый прием. Он подчеркнул, что Россия и Южная Осетия связаны многовековыми дружескими узами. 

Теги:
РоссияЮжная ОсетияГаглоев, Алан Эдуардович
© Информационное агентство ТАСС
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