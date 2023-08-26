Гаглоев заявил о расширении круга стран, поддерживающих Южную Осетию

Президент республики отметил, что ее суверенитет не подлежит пересмотру

ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/. Все больше других стран идут по пути России, выстраивая партнерские отношения с Южной Осетией. Такое мнение выразил на торжественном собрании, посвященном 15-летию признания Российской Федерацией независимости Республики Южная Осетия, президент последней Алан Гаглоев.

"Суверенитет Южной Осетии не подлежит пересмотру, а примеру России последовал ряд других стран, с которыми мы успешно строим отношения дружбы и солидарности. С рядом стран развиваются различные контакты по линии гражданских обществ. Круг друзей Южной Осетии и Абхазии все более расширяется, несмотря на попытки коллективного Запада возводить барьеры на нашем пути" - сказал он.

По словам Гаглоева, признание независимости Южная Осетия кардинальным образом расширило возможности для работы во внешнеполитической сфере - республика в тесной координации с Россией работает над продвижением международных позиций, несмотря на всяческие препятствия со стороны Грузии и стран запада. "Думается, что Грузия и ее западные кураторы сами понимают бесперспективность усилий по продвижению и навязыванию другим странам "политики непризнания". Время не повернуть назад", - заявил он.

Гаглоев убежден, что принятое Россией решение о признании независимости было непростым, но абсолютно правильным. "Москва преследовала единственную цель - обеспечить надежную безопасность Южной Осетии и Абхазии, не допустить новых попыток агрессии со стороны Грузии и уничтожения наших народов. Других действенных способов для этого просто не существовало и не существует", - пояснил Гаглоев.

Южная Осетия 26 августа отмечает 15-ю годовщину признания независимости республики Россией. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.