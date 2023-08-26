В Сербии погиб помощник министра труда Ковачевич

По данным МВД республики, он попал в ДТП с грузовиком

БЕЛГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Помощник министра труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам, многолетний руководитель Центра российско-сербского сотрудничества Милош Ковачевич погиб в автокатастрофе в Сербии. Об этом сообщило МВД республики.

По информации правоохранительных органов, Ковачевич находился на пассажирском сидении легкового автомобиля в момент ДТП с грузовиком, произошедшего в ночь на субботу.

"Пламенный патриот Сербии, влюбленный в Россию, Милош Ковачевич основал Центр российско-сербского сотрудничества, стремясь развивать отношения наших стран. Затем один из самых ярких представителей молодого поколения Сербской прогрессивной партии Ковачевич успешно работал в МИД Сербии, в том числе в посольстве Сербии в Москве. В последние годы он успешно работал в Министерстве труда и по делам ветеранов, - заявил ТАСС представитель Русского дома в Белграде Павел Бушуев. - Милош был не просто другом России, он был настоящим братом нашей страны. Всегда оказывал бескорыстную помощь всем, кто только о ней просил, а просили его постоянно и многие. Мы редко виделись в последние месяцы, поскольку каждая его минута была посвящена или помощи ветеранам или новорожденному сыну, но мы постоянно были на связи. Выражаю глубочайшие соболезнования супруге Людмиле, сыну Луке, матери, сестре и близким Милоша, который за 31 год своей короткой жизни успел оставить яркий след в братских российско-сербских отношениях".

Ковачевич родился и вырос в сербском городе Валево, где начал свою карьеру общественного деятеля. Одним из первых его проектов стала организация бесплатной школы русского языка для всех желающих в Валево. В 2017 году он был руководителем сербской делегации на Всемирном съезде молодежи и студентов в Сочи, где получил специальную медаль и грамоту от президента России Владимира Путина за организацию участия более 200 молодых людей из Сербии в сочинском фестивале.