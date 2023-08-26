Более 50 млн граждан Таиланда в 2024 году получат по $300 в национальной цифровой валюте

Как отметил премьер королевства Сеттха Тхависин, зачисление такой валюты на электронные кошельки позитивно скажется на экономическом развитии страны

БАНГКОК, 26 августа. /ТАСС/. Более 50 млн граждан Таиланда получат в первом квартале 2024 года по 10 тыс. батов ($300) в национальной цифровой валюте в соответствии с предвыборным обещанием партии "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи"). Об этом заявил новый премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин.

По его словам, зачисление национальной цифровой валюты на электронные кошельки граждан позитивно скажется на экономическом развитии страны. "Я надеюсь, что [инициатива] будет реализована в первом квартале следующего года. До Сонгкрана (отмечаемый в апреле тайский Новый год) более 50 млн тайцев в возрасте от 16 лет и старше смогут потратить 10 тыс. батов через систему цифрового кошелька. Более 560 млрд батов ($16 млрд) будут распределены по всему Таиланду", - приводит слова главы правительства газета The Nation.

Для получения цифровых денег пользователям смартфонов необходимо будет установить специальное приложение. Получить их также можно по личному коду, выдаваемому владельцам национального удостоверения личности. Средства можно потратить только в радиусе 4 км от дома по месту жительства в течение шести месяцев с момента получения.

Палата представителей и Сенат Национальной ассамблеи Таиланда на совместном заседании во вторник утвердили Тхависина от "Пхыа Тхаи" на посту премьер-министра. 60-летний бывший бизнесмен получил необходимое простое большинство в 750-местной Национальной ассамблее, чтобы стать премьером Таиланда. Его поддержали 482 законодателя, 165 выступили против, воздержался 81. Теперь, более чем через три месяца с момента проведения парламентских выборов, партия "Пхыа Тхаи" и возглавляемая ею коалиция сформируют новое правительство.