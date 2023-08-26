26 августа, 14:26
Военная операция на Украине

Шольц пообещал не делать необдуманных шагов по будущим поставкам оружия Киеву

Канлер ФРГ заверил, что будет продолжать внимательно продумывать каждое решение, "какие бы требования ни предъявлялись Германии"

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Все решения Германии по поставкам оружия Украине будут тщательно взвешиваются, необдуманных шагов не будет. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью, опубликованном в газете Passauer Neue Presse.

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Ему задали вопрос, являются ли ошибкой поставки Киеву оружия, способного добить до Москвы. "Никому такие решения не даются легко, все союзники помогают Украине по мере возможности, - ответил Шольц. - Я хотел бы заверить всех ваших читателей, что буду продолжать внимательно продумывать каждое решение и никогда не делать ничего необдуманного, какие бы требования ни предъявлялись Германии".

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние полтора года составил около €20 млрд. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и боевые танки. Сейчас Украина хочет получить ракеты Taurus, но германские власти не спешат принимать решение. 

Теги:
УкраинаГерманияШольц, ОлафВоенная операция на Украине
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