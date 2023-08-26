Избирком Зимбабве заявил, что правящая партия идет к победе на парламентских выборах

По сведениям газеты The Herald, после обработки бюллетеней в 171 одномандатном округе партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" победила в 109 из них

ПРЕТОРИЯ, 26 августа. /ТАСС/. Правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ - ПФ) идет к победе на состоявшихся парламентских выборах. Об этом сообщила Избирательная комиссия Зимбабве.

После обработки бюллетеней в 171 одномандатном округе ЗАНУ - ПФ победила в 109 из них, оппозиционная "Гражданская коалиция за перемены" - в 62, приводит данные избиркома зимбабвийская газета The Herald.

Общее количество одномандатных округов - 210. В одном из них выборы не проводились из-за смерти в ДТП кандидата. Всего по этим округам должны быть избраны 210 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента), которое насчитывает 270 мест. Оставшиеся 60 мест выделяются женщинам и молодежи. Победители определяются в ходе выборов в 10 округах, границы которых совпадают с 10 провинциями страны.

В Сенат (верхнюю палату парламента) выборы проводятся также в 10 округах по партийным списками и на основе пропорциональной системы. Таким образом избираются 60 сенаторов. Еще 20 мест в Сенате выделяются традиционным вождям.

23 августа в Зимбабве состоялись президентские, парламентские и местные выборы. Действующий глава государства и лидер ЗАНУ - ПФ Эммерсон Мнангагва добивался переизбрания на второй срок. Согласно предварительным данным, он лидирует по количеству набранных голосов среди других 10 кандидатов. Подсчет бюллетеней на президентских и парламентских выборах продолжается.