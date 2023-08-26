Абхазия и Россия с 2008 года подписали более 200 документов

Как отметил президент Абхазии Аслан Бжания, с признанием независимости республика получила возможность проводить полноценную внешнюю политику

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Абхазия и Россия с 2008 года подписали более 200 различных межгосударственных договоров и соглашений в различных сферах. Об этом сказал президент Абхазии Аслан Бжания на торжественном собрании по случаю 15-летия признания Россией независимости Абхазии.

"Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией [с 2008 года] включает более 200 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие: Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. Развивается абхазо-российское сотрудничество и по линии межведомственного взаимодействия. Подписаны и реализуются соглашения о сотрудничестве между министерствами обороны, иностранных и внутренних дел, культуры, юстиции и сельского хозяйства, прокуратурами, органами безопасности, в сфере развития коммуникаций и другие", - сказал президент.

Бжания подчеркнул, что с признанием независимости Абхазия получила возможность проводить полноценную внешнюю политику. "Российская Федерация взяла на себя обязательство содействовать всемерному укреплению международных позиций Абхазского государства. Соответствующие положения содержатся в Концепции внешней политики России, а также в указе президента России В. В. Путина "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации". Данные направления реализуются, несмотря на ожесточенное сопротивление Грузии и ее союзников", - сказал он.

"Наша общая задача - сделать Кавказский регион местом устойчивого и безопасного развития, а не источником угроз и дестабилизации. Выстраивание гармоничных союзнических отношений с великой Россией - это основная задача, над которой мы сообща работаем", - отметил президент.

По словам Бжании, Абхазия в настоящее время гораздо более подготовлена к поддержанию и развитию межгосударственных отношений и с другими партнерами. В общей сложности, по информации президента, "с дружественными Абхазии странами подписано более 70 межгосударственных документов".

О мероприятиях

В субботу в Абхазии проходят торжества, в которых принимают участие делегации из Российской Федерации, Южной Осетии и Приднестровья.

Россия первой признала независимость Абхазии 26 августа 2008 года и установила с ней дипломатические отношения. В том же году в сентябре ее примеру последовала Никарагуа, через год - Венесуэла и в разные годы Науру, Тувалу, Вануату и в мае 2018 года - Сирия.