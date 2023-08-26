В Нигере главы органов местных властей поддержали мятежников и их план переходного периода

Они также указали на "дальновидность новых властей, которая показывает их решимость продолжать процесс децентрализации"

РАБАТ, 26 августа. /ТАСС/. Руководители органов местных властей в Нигере выразили поддержку сформированному мятежниками Национальному совету спасения родины (НССР) и его плану переходного периода к гражданскому правлению.

В опубликованном совместном коммюнике Ассоциация муниципалитетов Нигера и Ассоциация регионов Нигера, объединяющие более 260 органов местного самоуправления (регионального, городского и сельского уровня), приветствовали решение НССР сохранить совещательные органы и исполнительные органы местного самоуправления. Они указали на "дальновидность новых властей, которая показывает их решимость продолжать процесс децентрализации". По их мнению, это является "залогом успешного местного развития, способного обеспечить социальную консолидацию, которая столь необходима стране в нынешней ситуации".

"Выражаем нашу твердую поддержку действиям, заявленным НССР для проведения успешного переходного периода", - заявили эти ассоциации. Ранее НССР заявил, что переходный период в Нигере продлится не более трех лет.

"Мы осуждаем беспрецедентные драконовские и бесчеловечные санкции, введенные в отношении нашего народа субрегиональными организациями - Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS) и Западноафриканским экономическим и валютным союзом (ЗАЭВС). Тем более что они оказывают негативное воздействие на жизнь наших сограждан, и без того страдающих от хронической бедности и проблем в сфере безопасности", - подчеркивается в совместном коммюнике двух ассоциаций.

"Мы осуждаем многочисленные вмешательства в наши внутренние дела со стороны некоторых иностранных держав, прячущихся за этими организациями [ECOWAS и ЗАЭВС]. Призываем эти организации немедленно снять введенные несправедливые и незаконные санкции", - указано в заявлении.