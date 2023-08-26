Экс-советник Кучмы считает, что ВСУ не способны остановить российские силы

Олег Соскин назвал ложной пропагандой заявления Киева о подвижках в контрнаступлении

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны остановить движение российских военных, заявления Киева о подвижках в контрнаступлении являются ложной пропагандой. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Никакого контрнаступления реально нет, пройдите по всей линии - наоборот, есть огромная угроза потери Купянска, превращения его по сути в Бахмут (украинское название Артемовска - прим. ТАСС)", - сказал он в своем YouTube-канале.

По его словам, также есть угроза потери Киевом Авдеевки, Марьинки, Красного Лимана и Харькова. Соскин назвал утверждения Генштаба Украины о продвижении контрнаступления ложной пропагандой, подчеркнув, что ВСУ так и не удалось изменить линию фронта.

Украинское контрнаступление, на которое Киев и страны Запада возлагали большие надежды, не принесло результата. Украина предприняла несколько попыток оправдать этот провал, в частности, власти страны неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что ряд чиновников альянса заявил, что Киеву было передано все необходимое для удачного контрнаступления. Украинские СМИ отмечают, что страны Запада могут резко сократить финансовую и военную поддержку Украины, если к концу осени не будет достигнуто существенных результатов на поле боя, а также, что ранее президент Украины Владимир Зеленский часто не прислушивался к советам западных аналитиков, что стоило ВСУ катастрофических потерь и утраты контроля над Мариуполем, Артемовском и другими населенными пунктами.

В последние дни в украинских СМИ появилась информация о том, что ВСУ вынуждены перебрасывать резервы с юга на восток страны, поскольку ситуация на купянском и артемовском направлениях грозит прорывом фронта. Между тем газета The New York Times написала, что США и их союзники называют одной из причин провала украинского контрнаступления слишком большое рассредоточение сил на нескольких направлениях и настоятельно рекомендуют Украине сконцентрировать основные силы на единственном - южном - направлении. 23 августа Зеленский признал, что Киев не может перебросить основные силы на южное направление, так как это грозит потерей территорий на востоке.