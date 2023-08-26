Экс-аналитик ЦРУ предупредил, что Украина скоро потеряет 82-ю бригаду ВСУ

По словам Ларри Джонсона, она "рассматривалась как обладающая невероятной силой и должна была преподать русским урок"

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России нанесли тяжелые потери недавно введенной в бой 82-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

"Они истребили недавно введенную в бой 82-ю бригаду, которая рассматривалась как обладающая невероятной силой и должна была преподать русским урок", - сказал он в подкасте на Dialogue Works.

По мнению эксперта, "урок, который можно вынести" из этой ситуации, состоит в том, что бронетехника, в том числе американские БМП Bradley и бронетранспортеры Stryker "не могут противостоят российскому артиллерийскому огню вкупе с авиабомбами <...> и ракетами, запускаемыми с ударных вертолетов". Он также назвал "просто бредовыми" заявления о том, что Украина может добиться какого-либо успеха в контрнаступлении.

Ранее журнал Forbes сообщил, что недавно задействованная Киевом в контрнаступлении 82-я бригада, потеряла по меньшей мере 10% от имеющихся у нее на вооружении американских бронированных машин для разминирования M1132 Stryker. Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.