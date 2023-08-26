Экс-министр культуры Великобритании сложила депутатские полномочия

Надин Доррис обвинила действующего премьер-министра Риши Сунака в предательстве принципов Консервативной партии

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Надин Доррис, в 2021-2022 годы занимавшая пост министра цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта в правительстве Бориса Джонсона, сложила полномочия депутата британского парламента. В обращении к главе кабмина Риши Сунаку Доррис, которая остается одной из ближайших соратниц Джонсона, обвинила действующего премьера в предательстве принципов Консервативной партии.

"С того момента, как вы вступили в должность год назад, страной управляет парламент-зомби, в котором не происходит ничего значимого. Что именно вы смогли сделать, чего добились? <...> Вы отказались от основополагающих принципов консерватизма. История не будет к вам снисходительна", - говорится в тексте прошения об отставке, которое Доррис направила Сунаку и опубликовала на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По словам Доррис, Сунак стоит за кампанией травли, в результате которой экс-министр начала получать угрозы и была предупреждена полицией о потенциальных рисках для ее безопасности. Доррис еще в июне объявила, что покинет депутатскую должность вслед за Джонсоном, однако долго не подавала официальное прошение об отставке, оттягивая дату проведения довыборов в своем округе. За это в последние недели она подвергалась жесткой критике, в ответ на которую заявляла, что из-за парламентских каникул дату довыборов все равно нельзя назначить и провести их раньше конца сентября.

Она также обвинила "группу лиц, засевшую в самой глубине партии и на Даунинг-стрит", в "глубоко постыдных" политических махинациях, направленных на то, чтобы добиться сначала отставки Джонсона, а затем и его преемницы Лиз Трасс. Как пишет Доррис, она провела собственное расследование обстоятельств произошедшего и посвятит этому новую книгу. По словам политика, до этого опубликовавшей больше десятка романов, она не может выпустить книгу о том, "как сильно прогнили демократические процессы" внутри правящей партии, оставаясь депутатом-тори.

Как напоминают британские политические обозреватели, уходя с премьерской должности, Джонсон представил Доррис к получению пэрства, однако ее кандидатура так и не была утверждена специальным комитетом при секретариате кабмина. Ранее Доррис открыто обвиняла Сунака в том, что он лишил ее права занять место в Палате лордов.