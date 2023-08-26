В Израиле прошла новая волна массовых акций протеста против правительства Нетаньяху

Демонстранты, в частности, скандировали антиправительственные лозунги, размахивали израильскими флагами и требовали отменить судебную реформу

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 августа. /ТАСС/. Десятки тысяч израильтян вышли в субботу вечером на массовые акции протеста против политики правительства страны во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и проводимой им судебной реформы. Крупнейшая демонстрация прошла в Тель-Авиве, среди жителей которого преобладают оппозиционные настроения, передает корреспондент ТАСС.

Манифестация в Тель-Авиве по традиции проходила возле комплекса правительственных зданий на востоке города. Демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, размахивали израильскими флагами, требовали отменить судебную реформу и "спасти израильскую демократию".

Открывала митинг израильская певица Эден Элена, представлявшая страну на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2021 году. В начале митинга она исполнила вместе с собравшимися государственный гимн Израиля.

Противники судебной реформы проводят массовые акции протеста уже 34-ю субботу подряд. По информации 13-го канала израильского телевидения, нынешняя акция в Тель-Авиве собрала около 91 тыс. участников. Это самый низкий показатель за последнее время, в прошлые недели тель-авивские субботние митинги оппозиции собирали, по данным 13-го телеканала, не менее 100 тыс. участников.