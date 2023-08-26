Маск считает, что Минюсту США следует подать в суд против самого себя

По словам владельца SpaceX, это связано с двойственной политикой ведомства в отношении иска против компании из-за дискриминации беженцев при приеме на работу

ТАСС, 26 августа. Илон Маск заявил, что Министерству юстиции США необходимо подать в суд против самого себя из-за двойственной политики ведомства в отношении иска против компании SpaceX из-за дискриминации беженцев при приеме на работу.

"Министерству юстиции США придется подать в суд на самих себя", - написал Маск в социальной сети "X" (ранее Twitter). Таким образом он прокомментировал сообщение американского профессора экономики Алекса Табарукка: "Знаете, кто еще продвигает идею того, что только граждане США могут подавать заявление на работу? Министерство юстиции США".

25 августа Минюст подал иск в суд против SpaceX из-за дискриминации в отношении беженцев. В иске отмечается, что SpaceX нарушила Закон об иммиграции и гражданстве 1965 года. Согласно ему, работодатели не могут подвергать дискриминации беженцев и искателей убежища при приеме на работу, за исключением случаев, когда того требует особое нормативное положение, распоряжение правительства или государственный контракт. В случае с SpaceX "ни один закон, приказ или контракт не требовали от компании дискриминировать лиц, ищущих убежища, и беженцев", поясняется в документе.

Власти США добиваются компенсации для людей, которым было отказано в приеме на работу из-за их статуса, наложения штрафов на компанию в размере, который определит суд, а также внесения изменений в политику найма персонала SpaceX.