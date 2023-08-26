Экс-премьер Италии заявил, что конфликт на Украине выявил подчинение лидеров Евросоюза США

Введенные против России санкции не привели к ее банкротству и не подкосили ее экономику, также отметил Джузеппе Конте

РИМ, 26 августа. /ТАСС/. Стратегия НАТО в отношении конфликта на Украине, основанная на военных поставках и логике эскалации, провалилась, при этом сам кризис выявил неспособность Евросоюза проявить лидерство и подчеркнул его подчинение США. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Италии, ныне лидер оппозиционного "Движения "5 звезд" Джузеппе Конте.

"Проводимая до сих пор в НАТО стратегия, основанная на постоянных военных поставках на Украину и логике эскалации, не привела к военному поражению России: не было разгрома российской армии в Бахмуте (Артемовске, украинское название - Бахмут - прим. ТАСС), не было распада ее военных подразделений, не было отступления при украинском контрнаступлении. Экономические и финансовые санкции, введенные против России, не привели к ее банкротству и не подкосили ее экономику", - написал Конте на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Изоляция России ни в коем случае не стала реальностью. Напротив - только что завершился 15-й саммит группы БРИКС с конкретной перспективой ее дальнейшего расширения в 2024 году, что позволит охватить 45% населения планеты и 38,2% мирового ВВП", - продолжил он.

По мнению Конте, "конфликт в сердце старой Европы обнажил неспособность Европейского союза выработать эффективную общую стратегию и проявить самостоятельное политическое и экономическое лидерство, подчеркнув, напротив, подчинение [европейских] правителей Соединенным Штатам". Как отметил бывший итальянский премьер, в его партии всегда "были убеждены в ошибочности стремления нанести военное поражение Российской Федерации".

Конте неоднократно призывал к началу мирных переговоров по Украине. В частности, он говорил, что выступает за "прорыв в переговорном процессе" с участием Ватикана и "всех других игроков международного сообщества". Экс-премьер отмечал, что "не оставлял бы" президенту Украины Владимиру Зеленскому "право решать, как, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров".

"Движение "5 звезд" давно выступает против отправки оружия на Украину. Эта позиция косвенно послужила причиной его выхода из прошлой правящей коалиции, что привело к падению предыдущего правительства Марио Драги летом 2022 года.