Правительство призвало граждан вывесить к празднику как можно больше государственных флагов и делиться фотографиями в соцсетях, чтобы мотивировать как можно больше людей продвигать традиционные ценности

КИШИНЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Молдавия 27 августа отмечает главный национальный праздник - День независимости. Торжества традиционно откроются возложением цветов к памятнику Штефану Великому, при котором средневековое молдавское государство достигло военно-политического и культурного расцвета. Представители власти произнесут в этот день речи о значимости независимости, а также расскажут о будущей жизни в Европейском союзе, статус кандидата на вступление в который страна получила в прошлом году.

Правительство призвало граждан вывесить к празднику как можно больше государственных флагов, нарядиться в одежду его цветов. И делиться фотографиями и видео этой акции в социальных сетях, чтобы "мотивировать как можно больше людей продвигать традиционные ценности, способствовать построению единого и сильного сообщества".

Нерешенные проблемы

Вместе с тем экономика Молдавии так и не достигла уровня, который был 32 года назад, за все это время власти так и не смогли урегулировать приднестровский конфликт и объединить страну. Население Молдавии, которая была одной из самых густонаселенных советских республик, уменьшилось за эти годы на треть, по статистике каждый день страну в поисках лучшей доли покидают около 140 человек, а местные демографы предупреждают, что если ситуация не изменится, то через полвека "последний молдаванин выключит свет в аэропорту". Как показывают опросы социологов, общество в симпатиях между Западом и Россией разделено примерно пополам. Со своей миссией не справилась и молдавская интеллигенция, немалая часть которой уже много лет призывает покончить с независимостью и стать частью соседней Румынии. Однако, по всем опросам, большая часть молдаван эту идею отвергает.

"Эти и другие наши проблемы особо обострились после прихода к власти президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности. Они сформировали правительство из участников неправительственных организаций, которую у нас называют "сетью Сороса" (фонд "Открытое общество" финансиста Джорджа Сороса, признан нежелательной организацией в РФ). Являясь марионетками в руках внешних игроков, они открыто работают против национальных интересов государства, превращая его в плацдарм для геополитических экспериментов в угоду западных спонсоров и кураторов. И это очень опасно", - считает бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. В беседе с корреспондентом ТАСС он напомнил, что в Молдавии политики всегда делились на государственников, которые хотят укреплять молдавскую идентичность, и на унионистов, которые грезят объединением с Румынией, стремятся превратить страну в вассала Запада.

Курс на разрыв с Россией

"Эта модель политического мышления особенно проявила себя в последние годы, когда после начала военного конфликта на Украине Санду и ее правительство взяли курс на полный разрыв отношений с Россией. Создается впечатление, что в своей безоговорочной поддержке действий Киева они, несмотря на прописанный в конституции нейтралитет, стремятся быть "святее" США и ЕС с их антироссийскими санкциями", - подчеркнул Додон. По его мнению, молдавское руководство действует словно по кальке властей Украины, отказываясь отмечать годовщину освобождения страны от фашизма, пытаясь представить героем союзника Адольфа Гитлера румынского диктатора Иона Антонеску. В стране запрещены оппозиционные телеканалы, преследуют лидеров оппозиции, против которых возбуждают уголовные дела. По предложению президента недавно учрежден центр по борьбе с пропагандой, чья работа, как заявила Санду, направлена против России, которую власти республики обвинили в информационных атаках, и "изменников родины", якобы блокирующих курс властей на интеграцию в ЕС.

"Власть не смущает, что проводимая ею политика ввергла экономику страны в жесточайший кризис. В разы взлетели цены на энергоносители, которые мы закупали в России, наши производители теряют традиционные восточные рынки", - констатировал Додон. По его мнению, действия Санду и ее партии не только поставили республику на грань экономической катастрофы, но и усугубили раскол среди населения, большая часть которого, судя по опросам, не желает ссоры с Москвой и не поддерживает курс на отказ от нейтралитета и вступление в НАТО.

"Во все века независимость, суверенитет нелегко давались нашей стране. После распада СССР из-за постоянного конфликта между государственниками и унионистами, "прозападниками", у нас уже долгие годы нет необходимого равновесия для нормального развития, а люди все больше разочаровываются в политиках и покидают страну. И это очень опасно для будущего", - убежден бывший глава государства. Он подчеркнул, что большинство молдавских граждан, в отличие от представителей нынешней власти, люди достойные, трудолюбивые, которые заслужили лучшую жизнь.